От генетики до травм: что влияет на цвет глаз у человека

Фото: www.globallookpress.com/Vikki Grant

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Порой внезапная смена оттенка может указывать на опасную инфекцию.

Вирусные инфекции и травмы могут изменить цвет глаз. Об этом aif.ru рассказала врач-офтальмолог и кандидат медицинских наук Шахло Махкамова.

Она предупредила, что из-за травм и инфекций радужка глаз может воспаляться. Обычно это происходит у людей в возрасте от 20 до 40 лет, у которых боль может переходить в височную и лобную части. Среди других симптомов — снижение остроты зрения, светобоязнь и слезотечение.

Именно поэтому глаза могут менять свой цвет. Например, с голубого на зеленый, с серого на грязно-зеленый. При этом карие обретают ржавый тон. Махкамова порекомендовала в таких случаях обращаться к врачу.

Напрямую на цвет глаз влияет концентрация меланина. Он может измениться после рождения, так как в детстве его мало. Генетика родителей вместе с местом проживания — также одни из основных факторов. Например, у северян глаза обычно светлые, а у южан — карие. Как объяснила врач, карие глаза помогают защититься от яркого солнца.

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