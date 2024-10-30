«Были различные опыты»: Песков оценил вероятность введения «сухого закона» в РФ

Песков: в Кремле не ведется дискуссий о введении ограничений на продажу алкоголя

Фото, видео: www.globallookpress.com/Aleksander Polyakov; 5-tv.ru

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Ранее власти Вологодской области решили ограничить продажу алкоголя в регионе.

Введение ограничений на продажу алкоголя в Вологодской области — это прерогатива властей региона. Расширение подобной практики на всю Россию не планируется и не обсуждается. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это прерогатива региональных властей, это первое. Второе — наверное, у нас такой дискуссии не ведется в администрации президента», — сказал официальный представитель Кремля.

Однако Песков отметил «различные опыты» с подобными ограничениями в период существования СССР. Он назвал их «весьма красноречивым», в связи с чем подобные практики по введению запретов легко поддаются дальнейшему анализу.

Вероятно, Песков указал на антиалкогольную кампанию по ограничению продажи алкоголя в СССР в период с 1985 по 1988 год. Эксперимент оказался противоречивыми, а саму инициативу с «сухим законом» решили вскоре свернуть из-за недовольства населения страны.

Несмотря на это, накануне власти Вологодской области решили резко ограничить продажу алкоголя в регионе. Так, на портале правовой информации появился соответствующий проект закона — алкоголь разрешат продавать только в течение двух часов в день.

Ранее 5-tv.ru писал, как в сентябре в некоторых регионах России запретили продавать алкоголь в День трезвости.