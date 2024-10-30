Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Всего за минувшие сутки украинских боевиков удалось выдавить с территории двух населенных пунктов.

Подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что подразделениям «западной» группировки войск удалось ликвидировать до 410 боевиков ВСУ в зоне своей ответственности. Также на данном участке фронта враг потерял две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину «Казак», шесть пикапов, 152 мм орудие Д-20, 105 мм орудие М119 производства США, 122 мм реактивную систему залпового огня «Верба», станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Всего за минувшие сутки ВС РФ освободили два населенных пункта. Второй — город Селидово в Донецкой народной республике.

Спецоперация России по защите Донбасса

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что потеря Селидово стала катастрофой для ВСУ в Донбассе.