«Порядка 10 часов»: оператор «Известий» рассказал о допросе в США и отказе во въезде

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ему аннулировали визу без уведомления российской стороны.

В скором времени в Москву вернется оператор «Известий» Владимир Боровиков, который провел десять часов на допросе в аэропорту Соединенных Штатов. Об этом он рассказал в эксклюзивном видео.

Боровиков рассказал, что 27 октября две съемочные группы прилетели в Вашингтон, где журналистов высадили для досмотра. Там их развели по разным комнатам. На протяжении примерно восьми часов проводились допросы коллег Боровикова, после чего их пустили в страну.

«Меня допрашивали порядка десяти часов, после чего сказали, что мне отказано во въезде. Отправили ждать вылета в камеру, где я просидел <…> до момента вылета», — сказал оператор.

Причем все это время Боровиков был без связи: у него забрали телефон и не отдавали даже в самолете, вылетающем из Вашингтона. Мобильник оператор вернул себе только в тот момент, когда прилетел в Стамбул. Там он сел в самолет до Москвы, в Россию Боровиков прилетит уже «через несколько часов».

Ранее 5-tv.ru писал, что власти США аннулировали визу оператора «Известий». Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в Вашингтоне не уведомили посольство РФ о задержании российских журналистов.

Представители СМИ прибыли в Штаты для освещения выборов президента страны.