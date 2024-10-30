Вглубь России: американский сенатор Кардин одобрил право Киева на удары по Уралу

Сенатор США Кардин признался пранкерам в поддержке права Киев на удары по Уралу

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Annabelle Gordon/CNP/Me

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Член Демократической партии решил также привести аргументы против такого решения.

Американский сенатор Бен Кардин одобрил право Киева на удары вглубь России — по Уралу. Однако он сомневается в реальности этого решения по трем причинам. Демократ рассказал о них в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились экс-главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

«Помните, я поддерживаю ваше право на это (удары по Уралу. — Прим. ред.), поэтому я приведу вам аргументы, которые выдвигаются против этого», — завил Кардин в опубликованном в Telegram-канале пранкеров видео.

Первый аргумент связан с ограничениями для НАТО, отметил член Демократической партии. Причем Кардин подчеркнул, что считает подобное препятствие на пути ударов вглубь России вполне реальным.

Вторая проблема кроется в мнении стран-союзниц Украины. Многие готовы поддерживать Киев различными средствами, но одновременно с этим выступают против использования поставляемого ими оружия для ударов по целям внутри России.

Последний аргумент связан с опасением, что потенциальный конфликт в итоге может выйти за рамки России и Украины. При этом американский сенатор этот довод все же не разделяет.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-глава ЦРУ Майк Помпео рассказал российским пранкерам Вовану и Лексусу.