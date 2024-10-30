В России могут ввести маркировку на некоторые виды сладостей

Фото, видео: www.globallookpress.com/Cristina Fumi; 5-tv.ru

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Минпромторг предложил провести эксперимент в рамках борьбы с фальсификатом.

В России уже в декабре могут ввести маркировку на некоторые виды сладостей. Минпромторг предложил провести эксперимент, который затронет шоколад, конфеты, зефир, пастилу, печенье, желе, мармелад и жевательную резинку.

Участие в нем — добровольное, но это поможет производителям протестировать все необходимые процессы маркировки с учетом опыта внедрения такого инструмента для других категорий продуктов.

Сейчас система для борьбы с фальсификатом «Честный знак» включает данные по молочной продукции, бутилированной воде, безалкогольным напиткам, обуви, медицинским изделиям, лекарствам и другим товарам.