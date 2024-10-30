Громкий камбэк: Джонни Депп вернулся в Голливуд после громкого развода с Херд

Фото: www.globallookpress.com/Rocco Spaziani

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Это первый с 2018 года крупный коммерческий проект актера.

Американский актер Джонни Депп вернулся в Голливуд после скандального развода с актрисой Эмбер Херд. Он снимется в новом фильме с рабочим названием Day Drinker («Пьяница»). Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter.

«Это самая громкая попытка Деппа вернуться в Голливуд после многочисленных скандалов, возникших из-за его неудачного развода с актрисой Эмбер Херд. <…> „Пьяница“ принадлежит к прибыльному жанру экшена и у него есть игроки, способные это доказать», — говорится в публикации.

Последний крупным проектом Деппа стала картина «Фантастические твари: Преступление Грин-де-Вальда», вышедшая в 2018 году. Причем после этого у него были проекты. Например, в прошлом году Депп снялся во французской исторической драме «Жанна Дюбари». Также он срежиссировал инди-картину «Моди: Три дня на крыльях безумия». Однако они не были коммерческими фильмами, снятыми при поддержке европейских инвесторов.

Новый проект «Пьяница» режиссирует Марк Уэбб. В его багаже уже есть в том числе такие фильмы, как «Новый Человек-паук» и «500 дней лета». Международные продажи боевика стартуют на предстоящем Американском кинорынке, который начнется 5 ноября в Лас-Вегасе. При этом дата премьеры пока неизвестна.

Над производством «Пьяницы» трудится американская киностудия Lionsgate. Россияне знают ее по работам «Голодные игры», «Достать ножи», «Догвилль», «Поступь хаоса», «В метре друг от друга», «Три дня на побег», а также другим фильмам. Это будет уже второй раз, когда Lionsgate создаст проект в сотрудничестве с независимой дистрибьюторской компанией 30WEST. Первым опытом стала музыкальная комедия Power Ballad («Баллада о силе»).

Главные роли в фильме «Пьяница» исполнят Депп и Пенелопа Крус. До этого они снялись вместе с трех картинах: «Пираты Карибского моря: На странных берегах», «Кокаин» и «Убийство в Восточном экспрессе». Как рассказал глава Lionsgate Адам Фогельсон, именно Депп и Крусс под режиссированием Марка смогут реализовать новый проект.

«Действие в новом фильме развернется на борту круизного лайнера. Бармен натыкается на загадочного постояльца, из-за которого оказывается втянут в преступную схему. „Пьяница“ сочетает в себе высококоммерческую концепцию с дикими поворотами. И все это происходит в невероятном мире», — подчеркнул он.

Развод Джонни Деппа и Эмбер Херд

Скандальный развод Джонни Деппа и Эмбер Херд начался в 2016 году, когда актриса заявила о том, что стала жертвой домашнего насилия со стороны Деппа. После ее обвинений актера начали «отменять»: ему перестали предлагать роли, либо фильмы с его участием просто убирали из проката.

Депп подал в суд на Херд, требуя компенсации в размере 50 миллионов долларов за испорченную репутацию. В результате, в июне 2022 года суд присяжных признал Херд виновной в клевете и обязал ее выплатить экс-супругу 15 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джонни Депп простил экс-супругу Эмбер Херд. По словам актера, во время судебных тяжб с актрисой его жизнь была похожей на «мыльную оперу», но после разбирательств все вернулось в прежнее русло.