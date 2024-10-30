«Невидим»: в Центральной России ожидается появление «черного льда» на дорогах

Синоптик Тишковец: на дорогах в Центральной России может появиться «черный лед»

Фото: 5-tv.ru

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Опасность другого толка подстерегает автомобилистов на Урале и в Сибири.

В ночь на 30 октября дороги в Центральной России могут покрыться невидимым «черным льдом». Об этом в личном Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Автомобилисты и пешеходы, будьте осторожны! „Черный“ лед невидим на дорогах», — указал синоптик.

Слабая гололедица толщиной всего 0,5-1 миллиметра может образоваться в ночь на эту среду, предупредил специалист. Все дело в легких заморозках после прошедших дождей, которые вместе способны привести к появлению «черного льда». Как отметил Тишковец, опасность такого явления заключается в том, что заметить угрозу до первого скольжения машины — невозможно.

Проблемы подстерегают также жителей Сибири и Урала, где уже выпал снег. Синоптик пояснил, что его толщина на некоторых участках порой достигает от трех до восьми миллиметров.

Синоптики до этого отмечали, что уже в ноябре Центральную Россию и Поволжье накроют снегопады. Причиной непогоды окажется сразу три мощных циклона, которые вызовут резкие перепады давления и ураганный ветер.

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