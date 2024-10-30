Демократы и Республиканцы призывают не обращать внимание на долги США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В это время эксперт советует Америке молиться на лучшее.

Две конкурирующие американские партии — Демократическая и Республиканская, фактически сошлись во мнении, что не стоит обращать внимание на государственный долг и бюджетный дефицит США. Об этом сообщает газета WSJ.

Международный валютный фонд спрогнозировал, что сумма государственного долга страны к 2029 году может достигнуть до 131,7% от общего уровня ВВП. Такой прогноз сделали на основании данных за 2024 год. В данный момент долг Америки равен 121% их ВВП.

За период нахождения нынешнего президент Джо Байдена в Белом доме долг с 28 триллионов долларов вырос больше, чем 34,5 триллионов.

Так что будущему президенту Америки придется существенно сократить расходы, по сравнению с обещанными в предвыборной кампании. Так считает один из авторов Газеты Джеймс Фриман.

«Две основные партии страны фактически решили не учитывать рост долга, сравнимого с временами Второй мировой войны, и ежегодный дефицит бюджета в условиях отсутствия критической ситуации в стране», — пишет Фриман.

По мнению эксперта, в сложившейся ситуации США нужна не только надежда, но и молитва. Советует им обратиться к Матроне Московской.

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