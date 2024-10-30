Избивают и тушат сигареты: как польские силовики издеваются над беженцами

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Белорусские пограничники нашли на границе группу мигрантов из Сомали, Алжира и Сирии. Люди находились в ужасном состоянии и рассказали страшные вещи.

Минск осудил отношение польских силовиков к беженцам на границе с Белоруссией, назвав это проявлением ксенофобии. Об этом заявил официальный представитель белорусского Государственного погранкомитета Антон Бычковский. По его словам, действия Польши расчеловечивают людей, которые были вынуждены бежать из своих стран.

Сами мигранты рассказывают, что над ними издеваются, применяют слезоточивый газ, отбирают телефоны и лишают денег. Кроме того, нередко ситуация с беженцами становится поводом для провокаций со стороны польских пограничников. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Пять часов от Минска, мимо нескончаемых полей и перелесков, и оказываешься под Гродно, в самой западной части Белоруссии, а по большому счету — у линии демаркации в этой глобальной гибридной войне США и ЕС с Россией.

До Польши — рукой подать. Некогда это был крупнейший пункт пропуска между двумя странами. Теперь здесь — колючая проволока, бетонные заграждения, противотанковые ежи. Причем есть они только тут, а дальше тянется «великая польская стена».

По ту сторону границы роют траншеи, возводят противотанковые заграждения и укрепления с говорящим названием «Восточный щит». Самоизоляция от России обходится бюджету Варшавы недешево — в этот проект планируют вложить 2,5 миллиарда долларов.

«Первое, что нам нужно сделать, — укрепить границу с Белоруссией и Россией. Улучшить оборону, разведку — все. Быть готовыми к тому, что Россия победит Украину», — заявил польский бригадный генерал, глава Бюро национальной безопасности Станислав Козей.

Одной рукой Варшава милитаризует приграничье, другой — постоянно устраивает здесь провокации. Вот группа беженцев, которых Польша выдворила со своей территории в Белоруссию.

«Мы пытались убежать от них, они натравили на нас собаку. Собака поймала меня и моего друга, потом они нас всех уложили спать, почти без одежды. Пытались бить ногами по голове. Польский пограничник курил и тушил сигареты об нас», — рассказал беженец Мохаммед Хасан.

Из Сирии, Алжира и Сомали в польских лесах поймали 15 человек, в трех километрах от границы. Что было дальше, они вспоминают с содроганием.

«В Польше я сразу оказался под прицелом военных. Они били по голове, причиняли много боли, а потом привезли сюда в Белоруссию. Так я оказался здесь», — рассказал беженец Ахмед Закария.

«В основном, это рваные или ушибленные, иногда бывает рвано-резанная рана. В основном, это конечно, ушибы», — отметила фельдшер скорой помощи Захарещенко Наталья.

Мохамад из Сомали бежал в Европу от нужды и голода. Пытался попасть в Германию.

«Я им говорю: «Пожалуйста, помогите, я из бедной страны. Мой папа серьезно болеет. Я уехал от родных, чтоб заработать денег для них», — рассказал беженец.

Такие провокации, по словам пограничников, здесь не редкость. Ситуация на польско-белорусском рубеже остается напряженной.

«Эффективность таких пограничных заграждений составляет не более 60%, то есть практически половина людей, замышляющих пересечь такие заграждения, достигают успеха», — заявил пресс-секретарь государственного пограничного комитета Республики Беларусь Антон Бычковский.

«Такие случаи на участке подразделений бывают, но в первый раз в таком состоянии они были обнаружены», — рассказал начальник пограничной заставы «Польные-Богатыри» Андрей Синкевичус.

Литва, вслед, за Польшей, тоже милитаризует свое приграничье, постепенно превращаясь в полигон НАТО.

В Литве всего три недели назад альянс проводил учения «Железный волк». Несложно догадаться, куда направлен его клык. Для понимания: общая граница у Белоруссии с западными странами — около тысячи километров, столько же — с Украиной.

Поэтому укрепление границы Белоруссии — часть новой ядерной доктрины России. Это западные рубежи единого Союзного государства. И атака на них уже расценивается как нападение на нашу страну.

«Это вынужденный и обоснованный ответ на ту беспрецедентную политику давления Запада на фоне осложнения обстановки и в восточно-европейском регионе, и того конфликта, который есть с в системе отношений с Украиной. Оборонный потенциал у России и Белоруссии — наших ближайших союзников — таков, что бесперспективно рассчитывать на стратегическое ослабление России и Белоруссии», — подчеркнул государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

К изменению доктрины, конечно, готовились заранее. Уже полтора года как белорусскую границу прикрывают наши ракетные комплексы, в том числе и «Искандеры», которым польская стена и «Восточный щит» едва ли что-то могут противопоставить.