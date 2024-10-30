В Госдуме предложили установить лимит на гонорары артистов за новогоднюю ночь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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За часовое выступление знаменитости не должны платить больше, чем участницу спецоперации за месяцы службы, уверен депутат Игорь Антропенко.

Руководству телеканалов следует пересмотреть гонорары артистов за выступления в новогоднюю ночь. Они не должны получать больше, чем участники спецоперации за месяцы службы. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко в интервью агентству РИА Новости.

«На сегодняшний момент недопустимо, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы», — сказал Антропенко.

Кроме того, он также поднял тему корректности проведения развлекательных мероприятий во время проведения спецоперации. По мнению Антропенко, государственные праздники и Новый год отмечать стоит, ведь они поднимают общий дух и веру. Единственное непонимание у депутата вызывают суммы, которые платят артистам, выступающим на городских площадках в такие дни.

«Но вот в чем я соглашусь с моими избирателями, так это в порой нереальных суммах, которые платят артистам в рамках государственных контрактов, в том числе выступлениях на городских праздниках», — добавил парламентарий.

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