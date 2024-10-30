Карта, деньги, два ребенка: как мошенники наживаются на желании стать матерью

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

История агентства «Свидчайлд», которое обмануло женщин из России и Китая длится почти пять лет.

Агентство «Свитчайлд», по задумке, работало на благо женщин, которые хотят, но не могут стать матерями. Но по факту, долгое время обманывало женщин не только России, но и КНР.

В 2020 году, агентство должно было отправить в КНР пятерых младенцев, но пандемия помешала этому. В одной из квартир на северо-востоке Москвы обнаружили новорожденных, за которыми следили две женщины и готовили их к «отправке». Тогда Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «торговля людьми». Руководители и врачи из агентства оказались под следствием.

Жительница Москвы Юлия Мельникова рассказала, как «Свитчайлд» кинули ее на деньги и не отдали обещанного ребенка.

«Мне было 38 лет, родить самостоятельно я не могла, врачи рекомендовали ЭКО и суррогатное материнство, — рассказывает женщина. — За несколько месяцев до этого я сделала два ЭКО в частной клинике, у меня были эмбрионы отличного качества. Когда обратилась в „Свитчайлд“, меня консультировал лично владелец агентства Сергей Лебедев. На тот момент он постоянно светился на федеральных каналах. Это меня и подкупило», — рассказывает пострадавшая в интервью KP.RU.

Юлия согласилась и хотела сделать ЭКО в знакомой клинике. Лебедев согласился на ее условия, но врача, который будет вести процесс, выбрал сам. Впоследствии, как вспоминает девушка, договор был заключен с другой фирмой (девушку убедили, что, так и надо), и заставили заплатить всю стоимость в размере 2 071 000 рублей сразу.

Девушку убедили, что без ребенка она не уйдет. Но всякий раз, когда сурмаме подсаживали эмбрион, Мельниковой сообщили, что он не прижился. Это длилось три года. После чего ее предложили вновь заплатить. Но она отказалась. Впоследствии девушка выяснила, что она далеко не единственная обманутая. Собрав группу из нескольких москвичек и жительниц КНР, которых также обманули, они вместе обратились к СМИ за помощью.

Жуткий случай: мать нашла останки дочери в хлебопекарной печи магазина

Благодаря журналистам возбудили уголовное дело, которое вели около года. Но резко прекратили без объяснения причин. Есть подозрения, что в данной истории есть место и для коррупции. Это подтверждает и тот факт, что расследованием занимался Марат Тамбиев. Он является рекордсменом по взяткам — семь миллиардов рублей за раз. Недавно его приговорили к 16 годам лишения свободы.

Спустя несколько недель после оглашения истории по федеральным каналам в одной из поликлиник, где наблюдались будущие мамы, случился потоп. Он уничтожил 109 тысяч историй болезни и 20 тысяч историй родов с 2011 по 2015 год. Также стало известно, что в данной больнице, на одну сурмаму могли оформить сразу нескольких детей, чего нельзя делать.

«Одна из сурмам на допросе рассказала, что после родов у нее забрали ребенка без документов. А по закону женщина обязана подписать письменное согласие на внесение биородителей в свидетельство о рождении. Я думаю, что и мой ребенок был так рожден и передан каким-то посторонним людям», — поделилась догадками Юлия.

Ущерб, кстати, возместили только жительницам КНР. И то, чтобы те не раздувать международный скандал. Российские девушки до сих пор ходят по судебным инстанциям в надежде вернуть хотя бы малую часть потраченного.

Когда в 2020 году СК завели уголовное дело, выяснилось, что Владелец «Свитчайлд» Сергей Лебедев и репродуктолог Альберт Иркалиев успели уехать. Было решено объявить их в розыск. Хотя мужчины место своего пребывания не скрывают.

Лебедев находится в Грузии (из-за отсутствия дипломатических отношений с этой страной выдать его России не согласятся — Прим.ред.). Он открыл клинику Silk Medical, которая специализируется на ЭКО. Главный врач в ней, само собой, Иркалиев.

Несколько месяцев назад девушка пыталась вывезти из России семь яйцеклеток в пробирках на ЭКО в Грузию. Процедуру она должна была пройти в Silk Medical. Ее уверили, что на вывоз подобного груза ничего не будет. Но информаторы немного ошиблись. Девушке грозит до семи лет лишения свободы.

Следствие по делу Сергея Лебедева до сих пор продолжается и неизвестно, когда придет к своему логическому завершению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лишний вес у ребенка может стать причиной бесплодия в будущем.