Российского актера Юру Борисова номинировали на американскую кинопремию «Готэм»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Эксперты обратили внимание на его роль в фильме «Анора».

Российского актера Юрия Борисова номинировали на престижную американскую кинопремию Gotham Awards 2024. Об этом сообщает издание Deadline.

Мужчина попал в номинацию «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм режиссера Шона Бейкера «Анора» где отечественный актер сыграл русского гопника Игоря, которого послали в Америку. Церемония премии «Готэм» состоится 2 декабря 2024 года.

В мае этого года фильм «Анора» получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и сорвала почти восьмиминутные овации зрительного зала. Критики по всему миру высоко оценили картину и работу актеров. Помимо Юрия Борисова, в фильме можно увидеть и других русских актеров. Марка Эйдельштейн, который сыграл главную роль сына олигарха, Ваню. Его родителей сыграли Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Фильм рассказывает о любви 18-летнего сына русского олигарха и стриптизерши Аноры. Которые спустя непродолжительное время после знакомства поженились. Чему родители Вани были очень не рады.

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