Владимир Путин: в России остро не хватает специалистов рабочих профессий

Фото, видео: 5-tv.ru

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Перед страной стоят амбициозные задачи — наладить выпуск отечественных товаров, включая замену ушедших с российского рынка иностранцев.

Рынок труда в России в ближайшее время будет испытывать дефицит кадров. Особенно он коснется рабочих специальностей. Это сегодня обсуждали на съезде независимых профсоюзов.

Президент отметил, необходимо и дальше повышать престиж таких профессий. Это особенно актуально сейчас, когда перед нашей страной стоят амбициозные задачи — наладить выпуск отечественных товаров, в том числе тех, которые были иностранными и ушли с нашего рынка.

«Экономика России меняется структурно. Она меняется сейчас, причем в сторону усложнения развития отраслей с высокой добавленной стоимостью и квалифицированными рабочими местами. Так, в августе текущего года по сравнению с прошлогодними значениями занятость в обрабатывающей промышленности и IT-секторе выросла на 3,9% и 8% соответственно. Добавлю, что снижается безработица в одной из наиболее сложных групп граждан. Имею в виду молодежь до 25 лет, которая в основном пока не имеет опыта работы, находятся в поисках занятости», — пояснил глава государства.

Основной стимулирующий фактор, который привлекает новые кадры — достойная зарплата. Согласно сегодняшнему указу президента минимальный размер оплаты труда с нового года вырастет на три тысячи и составит 22 440 рублей. Заработок у людей должен расти быстрее, чем инфляция — отметил глава государства.