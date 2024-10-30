Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru

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В Кремлевском дворце подвели итоги нацпроекта «Здравоохранение».

Продолжительность жизни в России в ближайшем будущем должна достичь 80 лет. Об этом Владимир Путин заявил, выступая перед медиками на Конгрессе «Национальное здравоохранение». Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова узнала, как будут достигать поставленных целей.

Они на время сменили белые халаты на вечерние платья и костюмы. В Кремлевском дворце собрались медики со всей страны. Тут подводят итоги нацпроекта «Здравоохранение». Пять лет назад на него по поручению президента выделяли больше одного триллиона 700 миллиардов рублей.

«Напомню, что мы первыми в мире зарегистрировали вакцину от коронавируса. Она помогла сохранить здоровье и жизнь миллионам людей в 71 стране мира. У нас растет доля отечественных лекарств и медицинского оборудования, укрепляются технологический суверенитет отрасли», — сказал российский лидер.

Среди ключевых целей нацпроекта были борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями и модернизация первичного звена здравоохранения. Обновлено каждое третье лечебное учреждение. И в следующие шесть лет на эти цели выделят еще около триллиона рублей. Почти столько же с 2019 года было направлено на борьбу с онкологическими заболеваниями.

Уникальный центр «Эндоонко» в Московском институте имени Герцена. Врачи сразу, даже без биопсии, видят, злокачественная опухоль или нет. Уровень техники, подготовки врачей, диспансеризация, позволили снизить заболеваемость раком желудка в России на 16%.

«Чтобы выполнить гастроскопию в Великобритании, пациент зачастую ждет полгода, семь месяцев. Во Франции то же самое. Не очень высокий зачастую уровень диагностики и лечения. И они, конечно, приезжают к нам», — говорит заведующий отделом эндоскопии МНИОИ имени Герцена — филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Сергей Пирогов.

В этом центре исследуют материалы пациентов со всей страны. Образцы помещают на такие ячейки и далее внутрь, в секвенатор. С его помощью определяют наследственные формы рака и геном опухоли. Это позволяет наиболее точно подобрать лечение для каждого конкретного пациента.

В стране создана система современных перинатальных центров из 175 учреждений. Это помогло снизить младенческую смертность до исторического минимума — четыре случая на тысячу новорожденных. Появилась уникальная технология, позволяющая сразу после рождения диагностировать болезни, которые до недавнего времени считались неизлечимыми.

«Диагностируется у родившегося ребенка какое-то генное или имунно-генное заболевание, которое обязательно проявится, и этот ребенок или погибнет, или будет тяжелейшим инвалидом. Мы создаем новые генно-инженерные национальные препараты под этого конкретного родившегося ребенка», — объясняет директор ФГБУ «национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Минздрава России Геннадий Сухих.

Развивается ядерная и клеточная медицина. К разработкам привлекают искусственный интеллект.

«Например, в Москве апробируется перспективная цифровая платформа, где с помощью искусственного интеллекта обрабатываются большие данные о проведенных исследованиях, что, безусловно, помогает врачам в постановке диагноза. Ну, вот, я был на одной из таких площадок, и все-таки очевидным является тот факт, что искусственный интеллект он, конечно, очень помогает, но он только помогает. А главное, конечно, за доктором, за врачом за своим», — подчеркнул Путин.

Аплодисментами встречали и слова Владимира Путина про зарплаты врачам. Уже со следующего года в стране будет опробована новая, более справедливая система начисления. И конечно с окончанием одного нацпроекта заработают другие. Одна из главных целей — увеличить продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2030 году.