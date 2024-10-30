Корреспондент РИА Новостей получил звуковой удар в Тбилиси за русский язык

Фото, видео: Ruptly; 5-tv.ru

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Причиной беспорядков в Грузии стали результаты прошедшего голосования, по результатам которого победила правящая партия страны.

Во время митингов в Тбилиси пострадал корреспондент РИА Новостей. Об этом сообщает агентство, где он работает.

По словам пострадавшего, люди возмутились, когда услышали в толпе русскую речь. Они стали преследовать журналиста, выкрикивая антироссийские лозунги. Мужчина не обращал на них внимания. Когда корреспондент дошел до правоохранителей, кто-то из собравшейся толпы оглушил его сиреной из мегафона.

«Дойдя до позиций правоохранителей, я получил звуковой удар», — рассказал журналист.

Мужчина упал на землю, после чего к ситуации подключились местные полицейский. Они подняли мужчину, помогли вызвать такси и уехать.

Причиной митингов в Грузии стали результаты прошедших выборов. В результате которых победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиционеры, решительно не согласные с результатами, устроили крупный митинг у здания парламента.

Выборы прошли 26 октября. Правящая партия набрала 53,93% голосов. Также в парламент прошли четыре оппозиционные партии, которые в сумме получили 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают результаты. Они отказались от мандатов и потребовали нового голосования. Под «международным администрированием».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что участники протеста в Тбилиси вынудили журналиста «Известий» прервать работу.