Никаких экспериментов: Жуков прокомментировал ситуацию с пострадавшей девушкой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Певец решил ввести новые правила посещения сети заведений «Руки Вверх».

Сергей Жуков прокомментировал 5-tv.ru ситуацию с девушкой, которая упала в обморок из-за передозировки алкоголя в одном из баров его сети «Руки Вверх».

«Я, конечно, в курсе инцидента, случившегося в одном из наших баров. Девушка заказала такое количество алкоголя, с которым не справился ее организм. Бармен переживает, что не остановил ее, хотя она сама настаивала именно на этом заказе. Чтобы подобное не повторилось, с сегодняшнего дня во всех „Руки Вверх! Барах“ мы вводим ограничение на количество крепкого алкоголя, которое можно отпустить одному гостю за стойкой. Мы хотим, чтобы в наши бары приходили отдыхать, петь и веселиться, а не экспериментировать с количеством стопок, которые можно выпить за раз», — сообщил музыкант.

Также Сергей Жуков поручил своей команде связаться с пострадавшей Татьяной и оказать ей всю необходимую помощь. По словам близких девушки, врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Накануне Татьяна вместе со своей подругой отправилась в бар сети «Руки Вверх» чтобы отдохнуть. Она заказала 24 алкогольных шота, после чего упала в обморок. Пострадавшую доставили в больницу и в течение суток пытались привести в чувство.

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