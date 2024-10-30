Заказала бронепоезд: выпившая 24 шота в баре «Руки вверх» девушка пришла в себя

Фото, видео: 5-tv.ru

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Они с подругой пришли в заведение Сергея Жукова, чтобы отдохнуть и расслабиться.

Девушка, которая потеряла сознание после 24 алкогольных шотов в баре Сергея Жукова «Руки Вверх» рассказала о своем самочувствии. В данный момент с Татьяной все хорошо.

«Все хорошо. Врачи пока ничего не говорят. Скорее всего, буду лежать здесь еще неделю», — с улыбкой прокомментировала 5-tv.ru пострадавшая.

Также девушка рассказала, что заработала пневмонию и призвала людей «не пить так много». Со слов девушки, она попала в больницу после «передоза» алкоголем. Татьяна заказала у бармена «бронепоезд» (сет из 24 шотов — Прим.ред). Выпив последнюю рюмку алкоголя, девушка упала в обморок. Ее откачивали около суток.

Сообщалось, что девушка пришла в бар якобы запить горе после расставания с парнем. Но, по ее словам, она просто пришла в бар, чтобы отдохнуть с подругой. Также стало известно, что помощник Сергея Жукова связывался с Татьяной и предлагал ей помощь.

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