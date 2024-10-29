Фото: из открытых источников

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Последней работой мастера стал проект памятника певцу Федору Шаляпину.

В Санкт-Петербурге умер скульптор Евгений Ротанов. Мужчине было 84 года. Информацию о кончине подтвердил его сын Никита Ротанов.

«Отец ушел из жизни в одной из городских больниц. Узнал я об этом сегодня», — сообщил Никита.

Последней работой скульптора стал проект памятника певцу Федору Шаляпину, который занял первое место в открытом архитектурном конкурсе. Также он работал над памятником «Воинам-интернационалистам», погибшим в Афганистане, горельефом «Дома Раскольникова», скульптурой на Васильевском острове. Памятником Александру Блоку около петербургского государственного университета и многих других.

Скульптор родился 26 января 1940 года в Свердловской области. В 1965 году окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Мухиной. После этого участвовал в создании мемориала «Зеленый пояс славы», призванного увековечить подвиг Ленинграда во время его блокады. Тема героев-ленинградцев стала основной в его творчестве.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер четырехкратный чемпион СССР по фигурному катанию Валерий Мешков.