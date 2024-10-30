Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

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Пока украинские военные и политики пытаются устроить разбор полетов, российские войска продолжают освобождать все больше территорий.

Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрушился под натиском российских бойцов из-за высокого уровня коррупции в стране. Такое мнение в интервью изданию Lenta.ru высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Коррупция страшная и в самой Украине, и в военно-промышленном комплексе (ВПК), в системе поставок вооружений. Воруется все, и даже деньги, идущие на зарплаты военным», — отметил он.

В связи с обрушением фронта для украинских боевиков устроили разбор полетов, почему это могло произойти. Теперь вышестоящее руководство пытается понять, кто виноват. И, скорее всего, во всем обвинят президента* Украины Владимира Зеленского.

«Каждый раз выходит так, что во всем виноват Зеленский, что это именно его промах. Теперь руководители будут предпринимать все возможные меры для того, чтобы обелить себя», — добавил Матвийчук.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем, боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как боевики ВСУ расправились с мирными жителями Часова Яра при эвакуации.