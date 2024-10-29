Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Представителю госкорпорации «Росатом» было 55 лет.

Умер участник программы «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов. Об этом стало известно из официального Telegran-канала телевизионной игры.

«Сегодня не стало Андрея Черемисинова. Более семи лет он представлял госкорпорацию „Росатом“ в программе „Что? Где? Когда?“, защищал интересы знатоков, помогал разбираться в сложных игровых ситуациях и вручал приз „Хрустальный атом“, отмечая заслуги и выделяя лучшего знатока», — сказано в сообщении.

Представители игры также выразили глубокие соболезнования родным и близким Андрея Черемисинова. Они отметили его значимый вклад в развитие игры и подчеркнули, как его профессионализм и преданность делу вдохновляли многих. Уход Андрея стал великой утратой для сообщества знатоков.

На протяжении был основателем и бывшим директором нижегородской телекомпании «Сети НН». Под его руководством предприятие добилось значительных успехов и обеспечило жителей региона качественным контентом. Его вклад в развитие местного телевидения заметен и по сей день.

Причина смерти Андрея не сообщается. Его не стало на 56 году жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер четырехкратный чемпион СССР по фигурному катанию Валерий Мешков.