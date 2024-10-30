Кусаются? Туроператор о цене на заграничные путевки в новогодние праздники

Фото: 5-tv.ru

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Не стоит надеяться на горящие туры. Их, практически, нет.

Подорожание туров заграницу на новогодние праздники составляет около 10%. Об этом рассказал изданию URA.RU вице-президент Ассоциации туроператоров по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

По словам эксперта, изменение цен на отдых за пределами России было не одинаковым и сильно зависело от направления. Небольшое подорожание, за счет курса валют, наблюдалось в Юго-Восточной Азии. Египет, напротив, слегка подешевел, так как была увеличена перевозочная способность в эту страну.

Средний показатель роста цен на туры заграницу составил 10% относительно прошлого года. Это связано с ослаблением рубля. Но не стоит забывать и о том, что подъем цен в новогодние и рождественские праздники — это закономерность.

«Все хотят вернуться седьмого, восьмого, девятого, десятого января, в зависимости от своих планов. И вот как раз дефицит этих провозных мощностей и является фактором, который будет влиять на цену», — заметил Мурадян.

Специалист также посоветовал не надеяться на горящие туры. Сейчас они маловероятны. Этих туров, практически, не бывает, но если, в качестве исключения, такой появится, то только за пару дней до вылета. В наших реалиях, просто нет условий для появления горящих путевок.

Поэтому лучше позаботиться об отдыхе заранее. Уже сейчас стоит начать бронировать туры, иначе потом будет либо дороже, либо не самые удачные варианты. К тому же, не стоит забывать, что в некоторые страны требуются визы. Их оформление не нужно откладывать в долгий ящик.

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