Процесс изрядно затянулся: судебное заседание Шукшиных очередной раз перенесли

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пятаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Скандалы семейства из-за наследия знаменитого отца длятся далеко не первый год.

Суд настаивает на явке народной артистки РСФСР Лидии Шукшиной по делу наследства писателя Василия Шукшина. Об этом эксклюзивно сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Заседание по иску младшей дочери актрисы Ольги Шукшиной к старшей сестре Марии Шукшиной состоялось в Таганском районном суде. Предметом обсуждения стало признание недействительным договора об отчуждении исключительных прав на произведение Василия Шукшина. Это заявление поднимает вопросы о законности сделок, связанных с авторскими правами, и о соблюдении прав наследников на творчество.

После смерти писателя Василия Шукшина, который был супругом Лидии и отцом девочек, право на все его творения были поделены следующим образом: по две десятые получили его вдова Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь от другого брака Екатерина, по три десятые — двум наследницам. Но при невыясненных обстоятельствах Лидия Николаевна передала свою долю Марии, что и старается оспорить Ольга.

Представитель Лидии Шукшиной Александр Строкин объяснил причину сложившейся ситуации. По его словам, Лидия Николаевна из-за преклонных лет не всегда с точностью понимает суть того, что ей предлагают. Мария, понимая это, просто воспользовалась матерью и теперь отказывается признать неправоту.

«Лидия Николаевна в силу возраста не всегда может досконально понимать значение всех сложных документов, которые ей дают на подпись. И, как мне кажется, как ее представителю, да и сама Лидия Николаевна говорила об этом Ольге, что до конца осознать значение той сделки она не могла. Она была полностью убеждена, что отдает под контроль свои исключительные права, но не отдает право собственности на них. Соответственно это две совершенно разные сделки», — объяснил представитель Лидии Шукшиной.

В связи с вышеупомянутым, складывается ситуация, при которой фактически совершенная сделка является мнимой. Есть вероятность, что документ аннулируют. Особенно шанс на это повышает наличие прецедента в Троицком суде в 2019 году на заседании с продюсером Бари Алибасовым по поводу квартиры, когда его договоренность с Шукшиной отменили.

Судебный процесс длится уже немалое количество времени, однако в этом нет ничьей вины. Строкин уверяет, что так происходит из-за систематического возникновения новых фактов, на работу с которыми нужно дополнительное время.

«Мы не можем говорить о явном затягивании процесса, поскольку нужно понимать, что не столько другая сторона затягивает процесс, сколько суд старается как можно более полно и подробно разобрать это дело», — отметил Александр Строкин.

На состоявшемся сегодня заседании также не было принято никакого решения. Суд перенес рассмотрение дела на 19 декабря 14:15 часов по московскому времени. Представитель органов власти настаивает на том, что на процессе должна присутствовать сама Лидия Шукшина. Ее очная явка подтвердила бы личное мнение актрисы по поводу сложившейся ситуации. Однако состояние здоровья Народной артистки РСФСР не является идеальным. Высока вероятность, что она не сможет удовлетворить желание судьи в силу физических ограничений своего тела.

«Если нет, то у нас есть другие процессуальные возможности, как закрепить ее волю. Например, при опросе нотариуса это возможно, при опросе адвоката это также возможно. Там будет стоять личная подпись Лидии Николаевны, соответственно этот документ будет признан судом, как выражение ее воли», — добавил представитель Лидии Шукшиной.

До этого разбирательства семейство Шукшиных уже неоднократно оказывалось в зале суда из-за раздела имущества.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как живет Бари Алибасов в браке с седьмой женой.