Фото: www.globallookpress.com/David Oxberry

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Уличенным в контрабанде грозит тюремный срок до 12 лет и огромный штраф.

Закон об уголовной ответственности за провоз патогенов через государственную границу России подписал президент страны Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения в ст. 226 и ст. 248 УК РФ предусматривают лишение свободы на срок до 12 лет и штраф до двух миллионов рублей за контрабанду патогенов в Россию. Неосторожное обращение с патогенами карается тюремным заключением на срок до восьми лет.

Авторами закона выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, глава комитета по оборонной политике при Госдуме Андрей Картополов и глава комитета Госдумы по обеспечению безопасности Василий Пискарев. Он отметил особую важность закона на фоне разработки США биологического оружия и фактов его применения на жителях Донбасса киевским режимом.

Инициатива закона возникла в январе 2024 года в связи с недостаточным ограничением на провоз патогенов, которые могут быть использованы для терактов на территории страны. В июне Госдума приняла законопроект в первом чтении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года.