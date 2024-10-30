«Хвосты из прошлой жизни»: Татьяна Буланова ответила на слухи о долгах мужа
Татьяна Буланова опровергла слухи о многомиллионных долгах мужа
Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru
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Откуда пошли эти слухи?
Заслуженная артистка Российской федерации Татьяна Буланова опровергла гуляющие по сети слухи о том, что ее муж Валерий Руднев находится в плачевном материальном положении. Корреспонденту 5-tv.ru удалось поговорить со звездой 90-х на фестивале «Имена России», который проходил в Государственном Кремлевском Дворце.
По словам Булановой, у ее супруга все в порядке, а сенсацию из незначительного инцидента раздули журналисты.
«Это все надумано журналистами. Это его хвосты из прошлой жизни — даже не долги, а поручительство. Кому-то видимо сенсации не хватает», — пояснила артистка.
Напомним, что недавно в СМИ появилась информация, что новый супруг Татьяны был вынужден закрыть часть своего бизнеса, чтобы расплатиться с многомиллионными долгами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Буланова думает о звездной болезни.