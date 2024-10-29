Минобороны показало пуски ракет в ходе учений сил стратегического сдерживания

Фото, видео: 5-tv.ru

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В тренировке были задействованы средства наземной, морской и авиационной составляющих Вооруженных сил РФ.

Видео пусков ракет в ходе тренировки сил стратегического сдерживания опубликовало Минобороны РФ.

На кадрах видны пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» с подводной лодки Тихоокеанского флота, а также взлет стратегических ракетоносцев Ту-95МС, осуществивших пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин дал старт тренировке стратегических сил ядерного сдерживания по видеоконференцсвязи.

«Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет», — сказал глава государства.

В учениях были задействованы силы и средства наземной, морской и авиационной составляющих Вооруженных сил РФ.

Как подчеркнул Путин, Россия подтверждает свою принципиальную позицию относительно того, что применение ядерного оружия является исключительной мерой обеспечения безопасности страны. При этом Москва понимает роль ядерной триады. В частности, заявил президент, именно она остается надежным гарантом суверенитета и безопасности России.

Вместе с тем ядерная триада позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а еще поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности.

«Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые боевого применения стратегические силы», — добавил президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уровень оснащения ядерных сил России современными образцами вооружения достиг 94%.