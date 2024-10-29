Зависимость погубила? В Сочи нашли тело обладательницы самых больших губ

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О ее пропаже стало известно 28 сентября.

В Хостинском районе Сочи нашли тело бывшей обладательницы титула «Самые большие губы в России» — Кристины Рэй (Кожевниковой - Прим. ред.). Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю в беседе с РИА Новости.

Известно, что спасатели МЧС эвакуировали тело женщины из коллектора и передали сотрудникам правоохранительных органов.

«В настоящее время тело направлено на экспертизу для уточнения личности и причин смерти», — сообщил собеседник агентства.

О пропаже 35-летней девушки стало известно 28 сентября. Близкие Кожевниковой говорили, что она вышла из дома в Сочи, но назад так и не вернулась.

Согласно предварительной информации 5-tv.ru, Рэй страдала от наркотической зависимости. В день своего исчезновения она отправилась за поиском очередной дозы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жуткое ДТП в Башкирии унесло жизни трех человек. На трассе столкнулись микроавтобус и иномарка.