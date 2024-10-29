Обстановка неблагоприятная: созерцание полярного сияния москвичами под угрозой

Фото: © РИА Новости/Андрей Попов

Высока вероятность отсутствия удивительного зрелища для всей страны.

Повышенная облачность и туман могут стать помехой для наслаждения москвичами красотой полярного сияния. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил aif.ru.

​«В ночные часы предстоящей среды сплошной облачности над столичным регионом не будет, и в разрывах облаков иногда можно будет увидеть небо. А в отдельных районах возможно образование туманов во второй половине ночи и в ранние утренние часы», — рассказал Леус.

Примечательно, что проблемную обстановку создаст не только облачность и туман, но и геомагнитное поле, которое находится в неактивной фазе, что препятствует возникновению полярного сияния. То есть, даже если небо будет ясным, высока вероятность, что зрелищное явление на нем в принципе не возникнет.

В 2024 году количество появлений полярного сияния возросло до небывалых чисел. Если раньше оно казалось чем-то небывалым, то сейчас явление можно лицезреть не один раз за год. Специалисты объясняют такие изменения повышенной активностью Солнца.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Солнце впервые за две недели зафиксировали мощную вспышку.