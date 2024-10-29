«Обновляет исторический минимум»: Путин о безработице в РФ

В августе этого года третий месяц подряд безработица составила 2,4%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Это минимальный показатель.

Уровень безработицы в России продолжает снижаться. Исторический минимум по этому показателю обновляется с каждым кварталом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Федерации независимых профсоюзов РФ.

«Государственная политика последних лет, усилия делового сообщества, профсоюзов способствовали тому, что уровень безработицы в России опускается все ниже. С каждым кварталом обновляет исторический минимум. Так, в августе текущего года третий месяц подряд безработица составила 2,4%», — заявил президент.

Такой показатель является минимальным и в сравнении с другими ведущими странами мира.

Владимир Путин также отметил, что на российском рынке труда фиксируется еще одна очень важная тенденция. Она говорит о том, что экономика России меняется структурно.

«Годами говорили о том, что нужно менять структуру экономики. Вот она и меняется сейчас», — добавил президент.

Ранее на совещании по экономическим вопросам Владимир Путин акцентировал внимание на том, что количество безработных среди молодежи в возрасте до 25 лет снижается. Этот показатель составляет менее 9%.