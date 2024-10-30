Отключившемуся за рулем водителю автобуса в Петербурге избрали меру пресечения
Фото, видео: 5-tv.ru
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Мужчина признал свою вину и извинился перед пассажирами.
Водителю автобуса, который устроил массовую аварию в Петербурге, избрали меру пресечения, назначив запрет определенных действий. В том числе на время разбирательства, ему нельзя садиться за руль транспорта. При этом во время сегодняшнего заседания мужчина признал свою вину и извинился перед пассажирами.
При этом все пострадавшие — а это восемь взрослых и трое детей — получат страховые выплаты. Водитель утверждал, что потерял сознание за рулем, поэтому автобус протаранил несколько машин. Однако выяснилось, что мужчина и до этого не раз нарушал правила.