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ВСУ готовили населенный пункт к длительной обороне, а лобовой штурм мог привести к большим потерям.

Во время освобождения Селидово наши войска использовали тактику, которую уже применяли, когда выбивали неонацистов из Угледара. ВСУ превратили город в мощный укрепрайон и готовили его к длительной обороне.

Лобовой штурм мог привести к большим потерям. Вместо этого силы группировки «Центр» наступали по флангам, перерезали пути снабжения вражеского гарнизона, заставив врага оставить позиции. Подробности штурма в репортаже Дмитрия Зименкина.

Желто-голубые флаги сорваны и над крышами селидовских домов водружают российские триколоры. Крупный город ДНР наконец освобожден и возвращен в российскую гавань.

Селидово — это был еще и крупнейший укрепрайон ВСУ. Через него также снабжали украинские войска не только по южнодонецкому, но и запорожскому направлениям. Отсюда противник активно оборонял и Красноармейск (он же Покровск). Теперь этот столп обороны и снабжения ВСУ разрушен.

На кадрах — ранее освобожденная Карловка. В том числе и отсюда начинался поход на Селидово.

«Неразорвавшиеся 155-миллиметровые натовские боеприпасы, ими здесь все буквально усеяно», — отмечал военкор «Известий» Евгений Быковский.

Наша съемочная группа первой побывала в освобожденных ранее Нетайлово и Первомайском. Весь путь до Селидова был усеян подбитой западной техникой. Когда в начале октября из Угледара выбили противника, это позволило перебросить на селидовское направление освободившиеся силы. И в 20-х числах начался активный прорыв обороны ВСУ.

Важно было выбить ВСУ с шахты на востоке города, а главное — занять господствующую высоту — террикон. Именно эта маленькая, но важнейшая победа, способствовала дальнейшему продвижению и стремительному освобождению Селидова.

Наша армия подавила связь ВСУ — не работали даже рации на возвышенностях. Дороги эвакуации украинских войск — трасса на Покровск — плотно обстреливались нашими дронами-камикадзе. Среди украинских военных в городе началась паника. Нацгвардия, тероборона, многие подразделения ВСУ отступали, несмотря на приказ главкома Александра Сырского удерживать город. Главком для них не авторитет.

Только 25 октября ВСУ получили официальный приказ об отступлении, но уже было поздно — им не уйти.

Украинские военные бежали, бросая не только тела своих соратников, но и раненых. Сейчас в Селидове проходят повторные зачистки, проверяются все помещения и строения. После Селидова у российских войск — прямая дорога на Покровск, а от него — всего 15 километров до границы Днепропетровской области. После курской авантюры Киева и ослабления участков фронта в Донбассе оборона ВСУ по всем направлениям в ДНР трещит по швам и рушится невиданными темпами.