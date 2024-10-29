Сцена на балконе попала на видео: смерть Лиама Пейна не была суицидом

Смерть экс-участника One Direction Пейна не была суицидом, он упал в обморок

Фото: www.globallookpress.com/Keith Mayhew

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Полиция пыталась воспрепятствовать утечке информации.

Смерть экс-участника группы One Direction Лиама Пейна не была самоубийством. Об этом пишет издание The Mirror со ссылкой на инсайдера.

Американское издание утверждает, что существует видео, на котором заснят момент падения знаменитости. Полиция старается не допустить утечку этой записи, но некоторым журналистам уже удалось взглянуть на ее.

«Есть кадры, которые не были переданы СМИ, со сценой на балконе, где видно, что Лиам теряет сознание. Если бы он был рядом со своей кроватью, он бы упал на нее», — приводятся слова информатора.

За несколько часов до трагедии исполнитель уже падал в обморок, находясь в холле отеля.

Музыкант упал с балкона гостиницы в Буэнос-Айресе 17 октября. Официальная причина гибели артиста пока не озвучивалась. Однако несколько версий активно обсуждались как в сети, так и в СМИ. Некоторые были уверены в самоубийстве музыканта, другие заявляли, что смерть Пейна связана со скандалом вокруг продюсера P. Diddy.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Р. Diddу подозревают в причастности к смерти Лиама Пейна.