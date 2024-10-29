Путин заявил об оснащенности ядерных сил РФ современным вооружением на 94%

Фото, видео: www.globallookpress.com/MOD Russia

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Россия не намерена вступать в новую гонку вооружений, но будет поддерживать ядерную мощь на необходимом уровне, подчеркнул президент.

Ядерные силы России на 94% оснащены современными образцами вооружения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, проводя по видеоконференцсвязи тренировку стратегических сил ядерного сдерживания.

«Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. В текущем году их оснащенность современными образцами вооружения достигла порядка 94%», — отметил президент.

Путин добавил, что российские разработчики продолжают совершенствовать компоненты ядерного оружия. Госпрограмма вооружения предусматривает планомерный перевод ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования, обладающие более высокой точностью, сокращенным временем подготовки к пуску и повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны, подчеркнул глава государства.

На Совете безопасности в сентябре российский лидер заявил о том, что Россия меняет свою ядерную доктрину. Теперь она предусматривает, что агрессию в свой адрес со стороны любого неядерного государства, но при поддержке ядерного Москва будет рассматривать, как их совместное нападение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания.