Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Применение такого оружия является исключительной мерой обеспечения безопасности страны, подчеркнул президент.

Президент России Владимир Путин дал старт тренировке стратегических сил ядерного сдерживания по видеоконференцсвязи.

«Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия (ЯО. — Прим. ред.) с практическими пусками баллистических и крылатых ракет», — сказал глава государства.

Как подчеркнул Путин, Россия подтверждает свою принципиальную позицию относительно того, что применение ЯО является исключительной мерой обеспечения безопасности страны. При этом Москва понимает роль ядерной триады. В частности, заявил президент, именно она остается надежным гарантом суверенитета и безопасности России.

Вместе с тем ядерная триада позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а еще поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности.

«Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые боевого применения стратегические силы», — добавил Путин.

До этого глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что вовлеченность Запада в конфликт на Украине может привести к столкновению ядерных держав. По словам министра, Москва не может не реагировать на подобные угрозы.

Причем на Западе уже опасаются, что от РФ последует ответ на действия и заявления западных союзников Украины. Так, автор польского издания предупредил, что выступления генералов о возможности атаковать Санкт-Петербург или Калининград будут рассматривать как целостная позиция страны. Угрозы в сторону ядерного государства обозреватель назвал «верхом безумия».

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия — единственная в регионе страна с ядерной триадой. Это вооружение может быть применено в случае эскалации текущего конфликта.