«Дети уже привыкли»: Лариса Долина раскрыла тайны семейной жизни

Дети Ларисы Долиной уже привыкли к ее долгому отсутствию дома

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Удается ли ей совмещать карьеру и личную жизнь?

Дети народной артистки России Ларисы Долиной уже давно привыкли к ее долгому отсутствию дома. Об этом певица рассказала корреспонденту 5-tv.ru в ходе фестиваля «Имена России» в Государственном Кремлевском Дворце

Певица не очень любит раскрывать подробности своей жизни, особенно то, что касается ее семьи. В этот раз артистка решила поделиться с журналистами тем, что для нее является ее личная жизнь.

«Личная жизнь — это мои дети», — сказала лаконично певица.

Долина отметила, что ее плотный график никак не сказывается плохо на детях. Более того, все уже давно привыкли к ее долгому отсутствию, поэтому со временем у певицы получилось все совмещать.

«Это моя профессия. Мои дети уже привыкли к этому, так что все нормально», — сказала артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лариса Долина думает о молодых артистках. Намерена ли певица конкурировать с ними?