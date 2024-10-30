Фото: 5-tv.ru

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Неизвестные активисты устроили протест против главы киевского режима.

На улицах Испании расклеили десятки стикеров с призывами остановить президента* Украины Владимира Зеленского. Авторы выступают против него из-за провокаций о ядерном ударе по России. Об этом передает корреспондент 5-tv.ru.

«Остановите провокатора Зеленского!» — говорится на стикерах.

Фото: 5-tv.ru

Активисты развесили их на дорожных знаках и небольших строениях. Также появляются стикеры с боеголовками.

Прежде Зеленский рассказывал о беседе с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом про ядерное оружие для Украины.

«В разговоре с Дональдом Трампом я сказал ему: какой выход — либо у Украины будет ядерное оружие, и тогда это будет нашей обороной, либо у нас должен быть какой-то союз», — говорил он.

Зеленский пытается всеми силами пробиться в НАТО, где ему спонсоры из стран Запада не особо-то и рады. Он в середине октября представил на весь мир свой «план победы» Украины в конфликте с Россией. Разумеется, пункт про НАТО там был, равно как и снятие ограничений с возможности ВСУ наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ. К слову, план на Западе восприняли без особого восторга.

Фото: 5-tv.ru

После этого Зеленский поставил своим спонсорам ультиматум: или вы берете Украину в НАТО, или мы сделаем себе ядерную бомбу. Отдельные горячие головы в Европе аплодируют, говорят, что Украина и может за считанные недели сделать что-нибудь ядерное. Военные эксперты, впрочем, уверены, что это, в лучшем случае, блеф. Однако эти все рассуждения бессмысленны, ведь Россия не допустит появления на Украине ядерного оружия ни в каком виде. Президент РФ Владимир Путин назвал заявление Зеленского опасной провокацией и пообещал соответствующую реакцию от Москвы на любой шаг в этом направлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский попросил страны поработать с ФРГ по вопросу приглашения Украины в НАТО.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.