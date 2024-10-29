«Замечательный опыт»: Буланова о сотрудничестве Инстасамки и «Ленинграда»
Татьяна Буланова рада, что Инстасамка стала новой солисткой «Ленинграда»
Фото, видео: Егоршин Валентин/ТАСС; 5-tv.ru
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Не так давно эта новость поразила весь шоу-бизнес.
Певица Татьяна Буланова поздравила исполнительницу Инстасамку (настоящее имя Дарья Зотеева — Прим. ред.) с тем, что она стала участницей группы «Ленинград». Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru в ходе фестиваля «Имена России» в Государственном Кремлевском Дворце.
Эту новость в данный момент обсуждает весь российский шоу-бизнес, поэтому журналисты решили поинтересоваться у певицы, знала ли она об этом и согласна ли с выбором новой вокалистки.
«Нет, не слышала, но я ее поздравляю. Мне кажется, что это замечательный опыт очень», — выразила свое мнение артистка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин думает о коллаборации Шнурова и Инстасамки. Недавно поклонников поразила информация, что представители двух разных стилей в музыке собираются сотрудничать. Что из этого получится?