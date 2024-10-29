«Разгром группировки»: потеря Селидово стала катастрофой для ВСУ в Донбассе

Политолог Михайлов: потеря Селидово — это катастрофа для ВСУ в Донбассе

Фото, видео: Из личного архива Евгения Михайлова; 5-tv.ru

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Минобороны РФ официально заявило о полном освобождении города от украинских войск.

Потеря города Селидово означает катастрофу для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Российской армии остается лишь довершить разгром оставшихся украинских частей. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог Евгений Михайлов.

«Селидово до начала СВО был мощным тыловым городом с развитой транспортной инфраструктурой, из которого происходило обеспечение украинской группировки в Донбассе. После взятия Селидово для нас открываются большие просторы: от Великой Новоселки до Курахово, от Красноармейска (Покровска) до Часова Яра. Мы фактически начинаем громить всю оставшуюся донбасскую группировку ВСУ», — подчеркнул эксперт.

Михайлов отметил, что операция по освобождению Селидово позволила продолжить охват Красноармейска, который, скорее всего, станет следующей целью российской армии. До него остается 20 километров, указал политолог.

«После Красноармейска идет Днепропетровская область. Уже сейчас там понимают, что нужно готовить укрепления», — добавил Михайлов.

Фото, видео: Из личного архива Юрия Светова; 5-tv.ru

С политической точки зрения взятие российскими войсками Селидово — это очередной шаг на пути к полному освобождению Донецкой и Луганской народных республик. На это обратил внимание журналист и политолог Юрий Светов.

«Президент России Владимир Путин во время саммита БРИКС говорил о том, что российские войска последовательно продвигаются вперед по всем направлениям, приближаясь к завершению одного из этапов СВО — полному освобождению Донецкой и Луганской народных республик», — отметил эксперт.

Предыдущим этапом, напомнил Светов, было освобождение Угледара и нескольких менее крупных населенных пунктов. Теперь пришла очередь Селидово — еще одного мощного опорного пункта, который Украина основательно укрепляла после 2014 года, потратив на это гигантские средства.

После взятия Селидово российская армия продолжит движение к очередным опорным пунктам войск киевского режима — Красноармейску, а затем Славянску и Краматорску, заключил Светов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны РФ официально заявили о полном освобождении города Селидово в ДНР.