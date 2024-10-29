Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российские войска продолжают теснить противника в зоне СВО.

Вооруженные силы (ВС) России полностью освободили город Селидово в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск „Центр“ полностью освобожден город Селидово Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве сообщали, что ВС РФ освободили от украинских боевиков еще три населенных пункта в ДНР. Это — Катериновка, Горняк и Доброволье.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что армия России освободила населенный пункт Цукурино в ДНР.