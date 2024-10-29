В Москве состоялась премьера драмы о легендарном футболисте Федоре Черенкове

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Фильм «Федя. Народный футболист» выйдет в прокат 31 октября.

В российский прокат выходит картина о человеке, талант которого нельзя измерить никакими «золотыми мячами». Этого футболиста называли не иначе, как народным. Федор Черенков фактически играл только в одной команде, но влюбил в себя всю страну. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак рассказал, почему обязательно нужно идти в кино.

Его голы, пасы и виденье футбольного поля в прямом смысле приводили людей в невероятный восторг. О таких, как Черенков, тренеры говорили однозначно: «Такие раз в поколение рождаются».

Черенков был не просто игроком поколения. Для нашего футбола эта фигура, как Лионель Месси для Аргентины.

«Как-то за ветеранов мы играли еще, ну, буквально я карьеру только закончил, еще Федор такой был, скажем так, в форме. С кем-то мы играли в регионе, он говорит: «Самое главное, ты беги, я тебе отдам в «ножку», — вспоминает советский и российский футболист Сергей Юран.

В этом году Черенкову исполнилось бы 65 лет. И символично, что именно к этой дате продюсерский центр «Сделано в Дело» и «НМГ Кинопрокат» решили на большом экране рассказать о жизни великой спартаковской «десятки».

Выход на большой экран картины о Черенкове — это большое событие, прежде всего, для его родной команды. Поэтому в день премьеры московский «Спартак» решил перенести всех зрителей в эпоху советского футбола.

На афише представлены анонсы самых главных баталий чемпионата СССР, в том числе и тех, в которых играл наш герой. Но есть здесь и трофеи, возле которых активно фотографируются люди. Кубок Федор Федорович выигрывал в 1987 году в Испании.

На премьеру некоторые люди пришли как на футбольный матч — с шарфами и футболками столичного «Спартака». Но главные гости — футболисты, бывшие партнеры Черенкова. Станиславу Черчесову даже пришлось ненадолго отпроситься с работы из сборной Казахстана.

«Я не только сталкивался, но и играл. Но никто здесь не похвастается, что был его соседом. Он жил на шестом, я на десятом этаже в его подъезде», — рассказал Черчесов.

«Не зря, наверное, его болельщики полюбили не только за футбольную его карьеру, но и за человеческие качества. Почему? Потому что он всегда мог дать интервью, всегда общался с болельщиками», — уверен вратарь ФК «Спартак» с 1976 по 1988 годы Ринат Дасаев.

Создатели картины рассказали о главной жизненной драме Черенкова — о том, как он боролся с психическим расстройством, о том, как уходил из футбола, а потом возвращался назад.

«Он был очень редко дома, и я действительно не очень любила футбол именно потому что он отбирал у меня папу. И я помню моменты, когда папа грустил», — призналась дочь футболиста Анастасия Черенкова.

На премьере был полный зал. Эмоции зрителей во время просмотра менялись несколько раз: смех, слезы, затем — аплодисменты. Никто равнодушным не остался.

Фильм еще не вышел в широкий прокат, но его уже ждут, причем далеко за пределами нашей страны.

«Я рассказывал о картине президенту Кыргызстана, мы обязательно покажем ее там. И мы замахиваемся на то, чтобы широким прокатом фильм «Федя. Народный футболист» прошел и в Китае», — отметил генеральный продюсер продюсерского центра «Сделано в «Дело» Сергей Шишкарев.

На больших экранах страны биографическая драма «Федя. Народный футболист» выйдет уже в этот четверг, 31 октября.