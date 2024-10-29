Кандидат в президенты США Камалла Харрис согласилась пройти тест на IQ

Фото, видео: Paul Sancya/ТАСС; 5-tv.ru

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К этому ее призывал соперник-республиканец Дональд Трамп.

В США остается неделя до выборов президента, а явного фаворита так и нет. Ряд ведущих американских СМИ отказывается в открытую поддерживать кого-либо из кандидатов. Даже в убыток себе.

О своем нейтралитете на федеральном уровне заявила редакция газеты USA Today, последовав примеру Los Angeles Times. Ранее полувековую традицию нарушило издание The Washington Post. Редакция намеревалась поддержать Камаллу Харрис, но ее владелец, магнат Джефф Безос, заблокировал хвалебную публикацию и распорядился не вставать ни на сторону Харрис, ни на сторону Трампа. В итоге, от The Washington Post отписались 200 тысяч читателей.

Обстановка накаляется с каждым часом. В попытке привлечь новых избирателей Камалла Харрис уже готова пройти тест на когнитивные способности, к чему ее призывал соперник-республиканец.

Выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года. Байден 21 июля объявил о добровольном выходе из предвыборной гонки без разъяснения причин. В противники республиканцу Дональду Трампу глава государства определил кандидата от Демократической партии, вице-президента Камалу Харрис. Теперь между ними развернулась настоящая борьба за место главы государства.