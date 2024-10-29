Премьер Венгрии предупредил Грузию о рисках превратиться во «вторую Украину»

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Виктор Орбан находится в Тбилиси, где оппозиция пытается оспорить результаты парламентских выборов.

Правящая партия «Грузинская мечта» и ее правительство не позволили превратить Грузию во «вторую Украину», заявил Виктор Орбан. Он сейчас находится в Тбилиси. Премьер Венгрии констатировал, что народ принял решение «в пользу мира».

Глава Венгрии, страны, которая сейчас является председателем Совета ЕС, считает, что именно сейчас Грузия достойна членства в Евросоюзе. За событиями вокруг и внутри Грузии следит корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Виктор Орбан и раньше умел раздражать своих соседей по Евросоюзу, но теперь словно пошел ва-банк. С частным визитом премьер-министр Венгрии посетил Тбилиси и выступил в защиту действующего правительства.

«Я читаю оценки международных организаций, и вы видите, что никто не смеет сомневаться в том, что эти выборы были свободными и демократическими. Венгры тоже прислали наблюдателей, мы были здесь, мы видели своими глазами, что происходит», — сказал Орбан.

Кортеж Орбана видели в центре столицы Грузии еще вчера, во время акций протеста. Он даже проехал мимо митингующих, чем вызвал их негодование.

Сегодня Орбан был принят на самом высоком уровне и озвучил свою позицию, которая в корне отличается от мнений всех остальных европейских чиновников.

«Не позволяйте своей стране стать «второй Украиной», — посоветовал премьер-министр Венгрии.

Тем временем из-за выборов в Грузии разгорелся нешуточный спор между мировыми элитами. В Европе, не той, которую представляет Орбан, а той, которая считает курс грузинского правительства неверным, поддержали протестующих.

США традиционно угрожали Тбилиси всеми тяжкими, если там не изменят политический курс.

«В этом году мы последовательно призывали правительство Грузии отказаться от своих антидемократических действий и вернуться на евроатлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если курс правительства Грузии не изменит курс», — заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

К слову сказать, программа победившей на выборах партии «Грузинская мечта» и так предусматривает интеграцию в Евросоюз. Символика ЕС даже есть на ее предвыборных плакатах. Но этот путь интеграции Вашингтон не устраивает. Слишком много связей с Россией — надо рвать, даже в ущерб самой Грузии.

В нашей стране выступление Миллера не осталось незамеченным.

«Демократия, сэр, приехали. Следующая станция — неоколониализм», — написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

С другого конца земли даже отозвался президент Венесуэлы Николас Мадуро. Говоря о реакции Вашингтона на выборы в Грузии, он прямо заявил: Штаты вмешиваются в их внутренние дела, как будто речь идет о колонии.

«Что говорят Соединенные Штаты? Они не признают итоги выборов, просят пересмотра результатов, просят повторения выборов в Грузии. Вы действительно верите, что люди в мире хотят, чтобы с ними обращались как с рабами, как с колонией?» — отметил Мадуро.

Тем временем в самом Тбилиси обстановка существенно не изменилась после вчерашних акций протеста. Люди все также спешат на работу, возможно, обсуждая действия оппозиции. И в этом смысле показательна реакция на них СМИ различных стран. Тут каждое издание или канал выдумывает свою правду про события.

Например, украинские Telegram-каналы написали, что вчерашний митинг перед парламентом собрал 100 тысяч людей. Но любой, кто знает географию Тбилиси, скажет, что проспект Руставели в средней его части, хотя широк, но физически не может вместить такую уйму народа. Максимум — пять тысяч.