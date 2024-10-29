Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации.

Вооруженные силы (ВС) России освободили три населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). В частности, от украинских боевиков зачищены Катериновка, Горняк и Доброволье. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения „Южной“ группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Катериновка», — говорится в сообщении.

Вместе с тем бойцы нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Марково, Ступочки, Степановка, Ильинка, Часов Яр и Курахово ДНР. В результате боестолкновений ВСУ потеряли более 985 боевиков, а также танк Leopard, боевую машину пехоты (БМП), бронетранспортер, два авто, пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Еще ВС РФ уничтожили три станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк», — сообщили в ведомстве.

Поражение нанесено ВСУ в районах таких населенных пунктов: Димитров, Тарасовка, Красное Селидово, Новоалексеевка, Вознесенка, Лысовка и Ленинское. Отражены 13 контратак националистов. Российские войска ликвидировали более 500 украинских боевиков, а еще уничтожили БМП Kirpi, два авто и гаубицы: одна «Мста-Б», две Д-20 и три Д-30.

«Подразделения группировки войск „Восток“ улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Доброволье», — рассказали в Минобороны.

Противник был поражен в районах Успеновки, Максимовки и Раздольного. Также ВС РФ отразили контратаку штурмовой группы ВСУ.

В ходе боев киевский режим потерял до 125 боевиков, восемь авто, 203-миллиметровую самоходную установку «Пион, а еще САУ Caesar и две гаубицы М777.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что экипаж бомбардировщика Су-34 разнес опорный пункт ВСУ в Курской области.