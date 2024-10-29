«Давящие ощущения»: хирург перечислила неочевидные признаки проблем с сердцем

Хирург Баркинхоева: одышка и отеки у человека говорят о заболевании сердца

Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE/Bilderbox

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Эти симптомы проявляются не только при физических нагрузках, но и в состоянии покоя.

Отеки и одышка являются неочевидными признаками заболеваний сердца. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала сосудистый хирург Тамара Баркинхоева.

При этом одышка может появляться не только во время небольших физических нагрузок, но и в состоянии покоя, например, когда человек лежит на кровати или сидит за столом.

Что касается отеков, они чаще всего возникают на нижних конечностях. Состояние может усугубляться с наступлением вечера.

«К этому списку можно добавить и боли в области сердца, которые могут проявляться как давящие ощущения после небольшой физической нагрузки или эмоциональных переживаний», — отметила врач.

Также среди симптомов сердечных заболеваний — быстрая утомляемость, усталость и посинение или побледнение кожи после незначительной нагрузки. Кроме того, на проблемы могут указывать периодическое головокружение и кратковременная потеря сознания. В таких случаях стоит немедленно обращаться к специалисту.

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