«С сильным характером»: выживший в Охотском море Пичугин выписан из больницы
Выжившего в Охотском море Пичугина выписали из больницы в нормальном состоянии
Фото, видео: 5-tv.ru
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Мужчина находился под присмотром врачей после удивительного спасения.
Спасенного в Охотском море Михаила Пичугина выписали из Магаданской областной больницы в удовлетворительном состоянии. Психологически мужчина также находится в норме. Об этом 5-tv-ru рассказал заведующий отделением гастроэнтерологии учреждения Геннадий Ляшенко.
«Судя по всему, человек с сильным характером. По крайней мере, по внешнему виду не заметно, что он как-то в этом плане не скомпенсирован», — отметил врач.
Ляшенко добавил, что некоторые показатели пока не пришли в норму. При этом врач отметил положительную динамику выздоровления Пичугина, который уже переносит обычные физические нагрузки и может самостоятельно есть. Выживший после двухмесячного дрейфа в море мужчина также набрал за время нахождения в больнице порядка девяти килограммов, подытожил Ляшенко.
Кроме того, Пичугину открыли больничный и дали направление на лечение по месту жительства — в Улан-Удэ. Причем домой мужчина отправится проездом через Москву, спустя две недели нахождения в Магаданской больнице.
Трагедия в Охотском море
Лодку, на которой Михаил Пичугин с братом и племянником отправился в путешествие, 15 октября обнаружили рыбаки в акватории Охотского моря. После поломки двигателя судно дрейфовало в открытом море 67 дней. Михаил оказался единственным выжившим.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как прошли похороны погибшего в Охотском море туриста Сергея Пичугина, брата выжившего в лодке мужчины.