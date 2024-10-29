Суд зарегистрировал в отношении Noize MC* протокол о дискредитации армии РФ

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Ранее появилось требование внести музыканта в список террористов и экстремистов.

В отношении рэпера Ивана Алексеева*, выступающего под псевдонимом Noize MC, составлен административный протокол о дискредитации российской армии. Такие данные следуют из картотеки Тверского суда Москвы.

Протокол был зарегистрирован 25 октября. Он составлен по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России». Дата рассмотрения протокола в отношении Noize MC пока не назначена.

В список иноагентов Noize MC был внесен в ноябре 2022 года. В июне 2023-го Кузьминский суд Москвы оштрафовал музыканта на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. Он не указал свой статус при публикации поста в Сети.

В ноябре Алексеева снова оштрафовали на 30 тысяч рублей. В тот раз певец не представил уполномоченному органу иноагентскую отчетность в необходимый срок.

Летом текущего года активисты «Зова народа» потребовали возбудить против Noize MC уголовное дело за оправдание терроризма. Дело в том, что музыкант во время концерта в Испании вышел на сцену в футболе с символикой украинского националистического батальона «Азов»**. На совести этих боевиков — множество жестоких преступлений в Донбассе. Из-за этого музыканта потребовали внести в список террористов и экстремистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд оштрафовал комика Дмитрия Гаврилова за дискредитацию армии России. Стендапер признал свою вину и раскаялся.

* — признан иноагентом в РФ

** — террористическая организация, запрещена в России