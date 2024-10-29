«Врага гоним»: российские войска уничтожают ВСУ в районе Дзержинска в ДНР

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ВС РФ продолжают освобождать территорию республики.

Уничтожают вражескую технику и живую силу противника в районе города Дзержинска в ДНР. При этом российские танковые экипажи научились молниеносно выполнять боевые задачи, ведь любое промедление грозит смертельной опасностью — в небе постоянно кружат вражеские дроны. Подробности рассказал военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Экипаж танка Т-90 1-й Славянской бригады 51-й армии собирается на очередной выезд. Машина задачу получила, на огромной скорости несется, медлить здесь нельзя. В небе постоянно контролируют обстановку с помощью коптеров, отправляют FPV.

В большинстве случаев танкисты работают с так называемых ЗОПов — закрытых огневых позиций, качество поражения не меняется, но машину и бойцов удается укрыть от противника.

Боевики ВСУ оборудовали себе укрытие в одном из административных зданий в Дзержинске буквально несколько часов назад. Предыдущее пришлось покинуть как раз после выезда нашего экипажа.

На кадрах с дрона появляется дым. Попадание зафиксировано. Экипаж продолжает работу.

Враг начал движение. Бойцы корректируют стрельбу. По тем же координатам экипаж отправляет еще несколько снарядов. Цели у танкистов каждый раз разные. Фиксировать и корректировать помогают опытные операторы БПЛА.

«И первые этажи, верхние этажи, по-разному, они прячутся везде. И в подвалах есть, и на крышах сидят — ретрансляторы настраивают», — говорит старший оператор БПЛА 1-й Славянской бригады 51-й армии ВС РФ с позывным «Кодер».

Итог этого выезда — уничтоженный опорный пункт ВСУ. Танк отправляется в укрытие. Следующая цель может появиться в любое время, но боевые действия в этом районе не прекращаются ни на минуту.

«Со всего: и миномет, и танковые, все, что есть — все стреляет. Врага гоним, гоним. Т-90 — брони больше, чем в других танках. Мне все машины нравятся, я с каждой дружу», — говорит механик-водитель 1-й Славянской бригады 51-й армии ВС РФ с позывным «Борода».

В этом подразделении все бойцы — жители ДНР. Кто-то служит, начиная с 2014 года, кто-то пошел добровольцем в 2022-м. Каждый понимает, за что воюет.

Командир экипажа с позывным «Дес» — его «Известия» снимали еще в январе 2023-го — тогда был механиком-водителем, которые только что получил новый модернизированный танк Т-72Б3м.

Теперь он — командир машины. Продолжает работу уже на новом Т-90. Герой республики, дважды кавалер Ордена мужества за освобождение ДНР. Благодаря таким бойцам наши войска продолжают идти вперед, каждый день уничтожают врага, освобождают новые и новые территории.