ФСБ показала кадры с арсеналом ликвидированных в Брянской области наемников

Фото, видео: ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Диверсанты пытались прорваться через границу России на минувшей неделе.

Кадры с арсеналом ликвидированных наемников в Брянской области опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Боевики пытались нарушить государственную границу в Климовском районе.

На видео показаны сами тела боевиков, а также иностранное оружие, амуниция, средства связи и личные вещи. В том числе у наемников при себе был флаг Канады, молитвенник на польском языке и блокнот с инструкциями по тактической подготовке на английском языке. На телах боевиков набиты татуировки. У одного из них есть изображение, которая указывает на его службу в Сухопутных войсках США.

В воскресенье, 27 октября, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке вооруженной группы перейти госграницу РФ. По его словам, произошло все в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района. Их остановили российские силовики. В результате диверсанты получили огневое поражение. Сейчас обстановка в районе стабильная и находится под контролем сил оперштаба.

В ФСБ уточнили, что в ходе боестолкновения с ДРГ были ликвидированы четверо боевиков. Остальные же диверсанты отступили. При этом группа понесла потери в результате поражения ракетно-артиллерийским ударом.

Ранее 5-tv.ru писал, что среди пытавшихся прорваться в Брянскую область были наемники из США, Канады и Польши. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о предварительных данных правоохранителей.