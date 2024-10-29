Новые эпизоды: P. Diddy обвинили в сексуальном насилии над 10-летним ребенком

Reuters: Пи Дидди обвинили в сексуальном насилии над 10-летним ребенком в 2005-м

Фото: www.globallookpress.com/Imagespace

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В деле рэпера добавилось еще два иска.

Скандально известному рэперу P. Diddy (Шон Комбс) предъявили два новых иска. Его обвинили в сексуальном насилии над десятилетним ребенком в 2005 году и 17-летним подростком в 2008 году. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сразу два иска в суд штата Нью-Йорк подал адвокат Тони Бузби. Он утверждает, что представляет интересы более 150 жертв насилия, пострадавших по вине звезды.

В первом документе говорится, что P. Diddy в 2005 году домогался десятилетнего ребенка. В другом — о том, что Шон Комбс вместе с телохранителем в 2008 году заставили 17-летнего подростка заниматься с ними оральным сексом во время прослушивания для участия в реалити-шоу.

Однако сторона защиты рэпера заявляет, что Тони Бузби заинтересован в том, чтобы добиться внимания СМИ, а не в правде.

«В суде правда восторжествует: мистер Комбс никогда не подвергал сексуальному насилию и не торговал людьми — мужчинами или женщинами, взрослыми или несовершеннолетними», — заявили адвокаты Комбса.

Скандал вокруг P. Diddy разразился в сентябре. Рэпера заподозрили в вымогательстве и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Знаменитость арестовали, после чего один за одним стали всплывать случаи его издевательств над женщинами и детьми.

Новые иски против P. Diddy выдвигаются до сих пор. Помимо преступлений сексуального характера, его подозревают в устранении конкурентов и тех, кто мог раскрыть правду о его злодеяниях. В их числе называются исполнители Тупак Шакур, Алия, Майкл Джексон.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в тюрьме, где содержится P. Diddy, началось расследование.