Средство от насекомых нашли на посуде отравившейся семьи из Красноярской области

Фото: Telegram/ГСУ СК России по Красноярскому краю/t.me/krksledkom

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Трагедия произошла 21 сентября, погибли четверо детей.

Следы средства от насекомых обнаружили на посуде в доме, где отравилась семья в селе Красная Сопка Красноярского края. Тогда после инцидента погибли все четыре ребенка. Об этом сообщили в Telegram-канале следственного управления СК по региону.

«Согласно результатам экспертиз, на поверхности посуды обнаружены компоненты инсектицидного средства», — указали в ведомстве.

При этом уточняется, что изъятые в селе Красная сопка баллоны инсектицидных средств — успешно прошли проверку. Их состав соответствует заявленному на товаре перечню, это также касается и тех, которые были взяты и на предприятии производителя, отметили в Следственном комитете.

Приоритетная версия отравления детей все еще не изменилась. Ей выступает попадание в организм детей компонентов инсектицидного средства, заключили в ведомстве.

Смертельное отравление семьи в Красноярском крае

О трагедии в селе Красная Сопка Назаровского района Красноярского края, где отравилась семья с четырьмя детьми, стало известно 21 сентября. В этот день около 11 часов утра все члены семьи почувствовали себя плохо и обратились в больницу с признаками пищевого отравления.

Известно, что вечером перед случившимся вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, купленные в местном магазине. Правоохранители сразу начали проверять версию о том, что они отравились пищей.

В результате резкого ухудшения самочувствия шестилетняя девочка и 13-летний мальчик скончались в день госпитализации, 21 сентября. Остальных в тяжелом состоянии авиацией доставили в лечебные учреждения Красноярска и Ачинска. Позднее в больнице скончались еще два ребенка, им было 11 и 12 лет.

Позже стало известно, что в отобранных пробах товаров, которыми питалась семья, не выявили превышения вредных веществ. Кроме того, приоритетной версией причины отравления семьи является аэрозольный препарат от насекомых. Его следы нашли в проведенных пробах рвотных масс погибших.

«В рамках проводимых экспертиз имеется прямое подозрение на отравление семьи аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома накануне», — сообщили в прокуратуре.

В частности, допускается, что причиной отравления мог стать дихлофос. Родители часто использовали химию для того, чтобы обработать дом от насекомых. И после этого плохо проветривали. То же произошло и накануне отравления. После обработки дети были на улице, а вернулись в дом спустя два часа.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что в доме многодетной семьи, которая отравилась в Красноярском крае, не было вытяжки. Вместе с тем компоненты инсектицидов нашли и на шерсти мертвого котенка, который был рядом местом происшествия.